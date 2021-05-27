Гонка на БМД, прыжки с парашютом и марш-бросок: на этапе «Десантного взвода» победили бойцы Ивановского соединения ВДВ

Бойцы Ивановского соединения ВДВ победили на всеармейском этапе зрелищного конкурса «Десантный взвод». Несколько дней на полигоне Песочное в Ярославской области шли напряженные соревнования. Самым динамичным эпизодом стала, пожалуй, гонка на БМД - машины сначала на полном ходу проходили косогор, затем - влетали на колейный мост, а после этого - не сбавляя скорости буквально ныряли в воду.

Экипажи выполняли еще и стрельбу по ходу дистанции. Еще одним этапом конкурса стали прыжки с парашютом на точность приземления и изнурительный многокилометровый марш-бросок в полной выкладке.

Ивановские десантники одержали волевую победу по итогу всех соревновательных дней. Вторыми стали бойцы Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ, а третьими - курсанты рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища.