До 220 тысяч: озвучены зарплаты осужденных в РФ

В России в настоящее время многие компании готовы обращаться к труду осужденных к принудительным работам граждан. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), в 11 регионах страны сейчас создано 715 мест для таких работников.

Средний заработок осужденных равен 20-24 тысячам рублей, а некоторые виды деятельности предполагают зарплату в 220 тысяч. Такие суммы намного выше денег, выплачиваемых заключенным в местах лишения свободы.

Использование труда осужденных со стороны бизнеса стартовало в прошлом году с появлением возможности создания специальных исправительных центров на объектах компаний. В таком случае заключенные могут самостоятельно ездить на работу и, если они отбыли минимум треть срока, жить самостоятельно в своем жилье или с семьей.

По данным «Известий», к настоящему моменту сформировано 117 исправительных центров в 76 субъектах Российской Федерации. Попав в такой центр заключенный может сменить место пребывания с колонии на специальное жилье.