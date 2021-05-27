Разведка по-сибирски: бойцы из НВВКУ одержали победу в самом продолжительном этапе «Отличников войсковой разведки»

Разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) одержали победу на самом продолжительном IV этапе «Стрельба» Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» и сохранили за собой лидерство. Второе место у команды Росгвардии, на третьем месте команда Западного военного округа.

Четвертый этап конкурса – «Стрельба» длился четыре дня, в ходе которых были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время. Стрельбы выполнялись по всевозможным мишеням: от грудной фигуры с кругами, пулеметного расчета, группы противников до танка и БМП.

В ходе этапа все команды показали твердые уверенные навыки во владении оружием, что показано результатами - почти 80 процентов мишеней поражалось с первого выстрела.

В ходе заключительного этапа разведывательные подразделения в полной экипировке со штатным оружием на время отработают задачи по преодолению водной преграды, совершат марш-бросок в район сбора, механики-водители выполнят упражнение «Вождение на плаву» на боевой машине пехоты. Завершатся соревнования армейским рукопашным боем.