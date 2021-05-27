В России нашли способ в разы сократить употребление антибиотиков

Специалисты НИТУ «МИСиС» создали специальные наночастицы, обеспечивающие точную доставку антибиотиков в очаг инфекции. Благодаря данной разработке количество антибиотика, необходимого для борьбы с заболеванием, может быть уменьшено в 6-7 раз.

Ученые отметили, что в связи с ростом использования препаратов микробы вырабатывают устойчивость к ним, что ведет к неэффективности традиционных антибиотиков. Решить данную проблему могут антимикробные наногибриды, снижающие дозу активного компонента в медикаментозном лечении и не имеющие побочных действий для пациентов.

В результате исследований специалисты обнаружили, что созданный ими наногибрид на основе гексагонального нитрида бора с частицами серебра крайне эффективен для доставки препаратов. К настоящему моменту уже были проведены испытания на более чем 50 бактериальных и грибковых культурах. Результаты работы опубликованы в журнале American Chemical Society Applied Materials Interfaces.