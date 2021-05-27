Армия Авиаспасатели ЗВО успешно «спасли» военнослужащих из воды под Петербургом Алексей Курильченко Спасатели объединения ВВС и ПВО провели учения по спасению с воды в Ленинградской области. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В поселке Прибылово авиационные спасатели Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по спасению с воды потерпевших условное бедствие военнослужащих. По замыслу тренировки, у береговой линии акватории Финского залива потерпело бедствие воздушное судно с пассажирами на борту. В район бедствия вылетел поисково-спасательной вертолет Ми-8 с командой авиационных спасателей и специальным оборудованием. © Минобороны РФ Выполнив поиск людей на воде, командир вертолета произвел беспарашютное десантирование поисково-спасательной группы с помощью лебедки. Пострадавшие по очереди были подняты на борт зависшего в воздухе вертолета, где им была оказана первая медицинская помощь. © Минобороны РФ Всего для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации условно раненых было совершено 10 вылетов в район акватории залива. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика