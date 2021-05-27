Авиаспасатели ЗВО успешно «спасли» военнослужащих из воды под Петербургом
Спасатели объединения ВВС и ПВО провели учения по спасению с воды в Ленинградской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В поселке Прибылово авиационные спасатели Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по спасению с воды потерпевших условное бедствие военнослужащих. По замыслу тренировки, у береговой линии акватории Финского залива потерпело бедствие воздушное судно с пассажирами на борту. В район бедствия вылетел поисково-спасательной вертолет Ми-8 с командой авиационных спасателей и специальным оборудованием.
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