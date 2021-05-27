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Сигнал победы: военные связисты успешно справились с заданиями «Уверенного приема»

Алексей Курильченко
03:37 27.05.2021
Едкий дым и «радиационная пыль» не помешали военным связистам выполнить специальные задачи на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Учебную боевую задачу по развертыванию многотонных комплексов связи в условиях, имитирующих радиационное и химическое заражение местности, выполнили участники и участницы всеармейского конкурса военных связистов «Уверенный прием», проходящего в Ульяновске.

Командная работа экипажей Р149АКШ, спутниковых станций Р441ЛМ, носимых станций спутниковой связи Р-438 и мастерских по ремонту средств связи оценивалась коллегией судей не только по критериям правильности и безопасности проведенных работ, но и уровню подготовленности по своей специальности каждого конкурсанта.

Упорная борьба пяти сильнейших команд военных связистов продолжается и выходит на финишную прямую. Завершающим испытанием Всеармейского этапа «Уверенный прием-2021» станет «Военизированная эстафета», которая пройдет на полигоне Солдатская Ташла в Ульяновской области.

В ходе эстафеты военнослужащие преодолеют тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов, выполнят нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом. Завершится всеармейский этап главного конкурса полевой выучки связистов Вооруженных Сил Российской Федерации 29 мая на базе межвидового учебного центра войск связи Центрального военного округа.

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