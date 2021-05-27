Popular Mechanics назвал невозможным внезапный ядерный удар США по России

В известном американском научно-популярном издании Popular Mechanics выпустили статью, посвященную описанию способа нанести ядерный удар по России с космического мини-шаттла США X-37B. Осуществить такую атаку, согласно журналу, возможно лишь при одном сценарии.

Провести удар якобы будет возможно, если установить на борт термоядерную боеголовку W80, а также приблизиться к РФ так, чтобы орбитальный самолет не был обнаружен. Однако, как отметили в СМИ, реализовать это невозможно и летательное средство все равно будет замечено.

«Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия», - указано в статье.

В связи с этим в Popular Mechanics был сделан вывод, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.