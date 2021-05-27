Миротворцы РФ обеспечили безопасность сельхозработ в Нагорном Карабахе

Значительный объем сельскохозяйственных угодий после окончания боевых действий на территории Нагорного Карабаха оказался вблизи пограничной зоны. В связи с тем, что местное население опасается проводить сельскохозяйственные работы на таких территориях, в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента регулярно поступают заявки на обеспечение безопасности.

Накануне российские миротворцы обеспечили безопасность работ по оборудованию противопожарной полосы вблизи населенных пунктов Нахичеваник и Саргахпюр.

«Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения работ по созданию противопожарной минерализованной полосы вдоль линии разграничения сторон на границе Аскеранского и Агдамского районов Нагорного Карабаха. По словам местных жителей, травяные пожары здесь происходят ежегодно, и наличие противопожарной полосы позволит минимизировать риски неконтролируемого распространения огня в случае возгорания травы», - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Перепелкин.

Для восстановления мирной жизни, в том числе и возобновления работ на полях и плантациях, расположенных вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе, российскими миротворцами проводится большая работа по ликвидации минной опасности и очистке местности от взрывоопасных предметов. С 23 ноября 2020 года инженерно-саперными подразделениями гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищены 2 121 гектаров территории и более 650 километров дорог, обнаружено и обезврежено 25 613 взрывоопасных предметов.