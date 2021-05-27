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В НАТО заявили о сходстве в «моделях поведения» России и Белоруссии

Светлана Головина
22:16 27.05.2021
Генсек Североатлантического Альянса отметил, что сходство государств нужно воспринимать всерьез.
В НАТО заявили о сходстве в «моделях поведения» России и Белоруссии
© Фото: Минобороны России
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В «моделях поведения» России и Белоруссии отмечается сходство и Североатлантическому Альянсу стоит адаптироваться к новым вызовам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Две разные страны, но схожая модель поведения. Мы должны принимать это всерьез, потому что нарушение основных демократических прав означает нарушение тех ценностей, в которые НАТО верит – это демократия, личная свобода», - сказал генсек накануне неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза в Португалии.

Столтенберг акцентировал, что НАТО продолжит поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине, пишет РИА Новости.

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