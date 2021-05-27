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«Опасный Heracleum»: как дачникам бороться с борщевиком

Алексей Алексеев
Кира Карон
21:50 27.05.2021
Борщевик - настоящий агрессор, каждый год захватывает все новые территории, вытесняя с них другие растения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Дачникам и жителям загородных домов пришло время объединиться против одного врага. Он четыре метра ростом, но это, если его не рубить на корню.

Ожоги от борщевика - зрелище жуткое, но с наступлением дачного сезона уже привычное. Небольшое покраснение быстро превращается в пузыри, в случае с сильным поражением, даже после заживления на коже остаются рубцы, шрамы и темные пятна.

Александр Хоревский из Ижевска получил тяжелые ожоги, когда выпалывал борщевик у себя на участке. Работал в тканевых перчатках, которые оказались слабой защитой от ядовитого сока растения.

Но ожоги еще только полбеды. Борщевик - настоящий агрессор, каждый год захватывает все новые территории, вытесняя с них другие растения. Борщевик выкашивают, выкапывают, травят химией, но все бесполезно. Скорость распространения опасного сорняка космическая. И если хозяева хотя бы одного участка не будут с ним бороться, то труды остальных пойдут на смарку.

Нерадивых собственников земли решили наказывать рублем. В Псковской области Росприроднадзор впервые выписал штраф не юридическому, а физическому лицу за заросший борщевиком участок. 

Справиться с борщевиком очень  непросто. Не зря его латинское название Heracleum - имя в честь древнегреческого героя растение   получило за выносливость и исполинские размеры, нередко  вырастает до 4-х метров в высоту.

Эти свойства и привлекли советских агрономов в послевоенные годы.  Борщевик завезли с Кавказа и стали выращивать по всей стране, как кормовую культуру для скота. Оказалось , коровы от такого питания дают горькое молоко, а работники ферм получают  ожоги.

Выращивать  его прекратили, однако гость из южных широт, не имея  природных врагов, прижился так, что победить его не удается до сих пор.

Когда выходишь на тропу войны с борщевиком, главное не забывать о собственной защите. Это перчатки и защита для глаз. Но если сок, который выделяет борщевик попадет на кожу, можно избежать ожога. Главное быстро промыть это место с мылом и скрыть его от попадания солнечных лучей , ведь этот яд становится активным только при взаимодействии с ультрафиолетом.

Бороться с борщевиком лучше в пасмурную погоду. Самый действенный способ - выкопать растение или срезать соцветия. Главное не дать созреть семенам. Экологи называют борщевик «зеленым пожаром» , который можно остановить только общими усилиями.

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