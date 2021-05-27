«Грузоперелет»: под Петербургом Ми-26 поднял в воздух Су-27

Ми-26, который за характерные обводы корпуса и габариты называют «коровой» поднял в небо многоцелевой истребитель Су-27. Самолет закрепили к внешней подвеске вертолета с помощью особого «паука» - и аккуратно подняли, словно ребенка в колыбели.

Грузоподъемность Ми-26 составляет 20 тонн, вес самолета - порядка 10 тонн. Чтобы облегчить ношу, с самолета сняли носовой обтекатель и двигатели. Однако задачу усложнил груз - вместо того, чтобы встать по курсу «носом», истребитель развернулся боком.

Перелет проходил над полями и лесами в обход населенных пунктов. В грузовом отсеке за положением самолета следили сразу два борттехника : один через открытый иллюминатор, другой - у люка.

Сложнейшая транспортировка прошла удачно. Экипаж Ми-26 отработал, как надо, да и погода не подвела.

Этот Су-27 уже отслужил свое и теперь он должен стать главной достопримечательностью военного госпиталя в Гатчине. Его номер уже красуется на фюзеляже истребителя.