В стране и мире Старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный перенесен по техническим причинам Светлана Головина По данным источника, он отложен на сутки для устранения замечаний. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: На космодроме Восточный по техническим причинам перенесен запуск ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами OneWeb.

По предварительным данным, он отложен на сутки. «Автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем ракеты-носителя "Союз"», - пишет РИА Новости. Как уточнил источник, для устранения замечаний потребуется слив окислителя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика