Старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный перенесен по техническим причинам
По данным источника, он отложен на сутки для устранения замечаний.
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На космодроме Восточный по техническим причинам перенесен запуск ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами OneWeb.
По предварительным данным, он отложен на сутки.
«Автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем ракеты-носителя "Союз"», - пишет РИА Новости.
Как уточнил источник, для устранения замечаний потребуется слив окислителя.