Под Саратовом загорелся участок газопровода: есть пострадавший
На месте происходит факельное горение, выгорание газа. Угрозы населенным пунктам нет.
© Видео: Ренальдина Ильясова, YouTube © Фото: Ренальдина Ильясова, YouTube
В Саратовской области на участке газопровода ООО «Газпром трансгаз Саратов» произошло загорание. Об этом сообщает МЧС России по региону.
На данный момент происходит факельное горение, выгорание газа. В результате инцидента пострадавшим оказался один человек. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
«Задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле», - уточнили в ведомстве.
На месте находятся два пожарных расчета «на окарауливании».