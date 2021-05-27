В стране и мире Под Саратовом загорелся участок газопровода: есть пострадавший Светлана Головина На месте происходит факельное горение, выгорание газа. Угрозы населенным пунктам нет. © Видео: Ренальдина Ильясова, YouTube © Фото: Ренальдина Ильясова, YouTube Читайте нас на: В Саратовской области на участке газопровода ООО «Газпром трансгаз Саратов» произошло загорание. Об этом сообщает МЧС России по региону. На данный момент происходит факельное горение, выгорание газа. В результате инцидента пострадавшим оказался один человек. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. «Задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле», - уточнили в ведомстве. На месте находятся два пожарных расчета «на окарауливании». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика