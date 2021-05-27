«Забыть о своем происхождении»: Зеленский исключил русских из народов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить обороноспособность страны путем создания так называемого «национального сопротивления». В него планируется привлечь широкие слои населения. При этом само население другим новым законом Зеленский решил разделить на этническое и фактически бесправное. Русским войти в состав коренного населения Украины не предлагается. К так называемым коренным народам относят исключительно национальные меньшинства, которые не имеют второй родины кроме Украины.

«Это, очевидно, наплевательское отношение, плевок, грубо скажем, в сторону русского населения, да и в сторону украинского населения с точки зрения самой истории, правда закон аляповатый, не выдержал критики, делался в спешке, случайными людьми, исполняться он не будет», - сказал премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

Законопроект носит статус неотложного. Это значит, что он подлежит первоочередному рассмотрению. О своих планах внести в Раду этот документ президент Зеленский заявил в видеообращении, в день памяти депортации крымскотатарского народа. Под понятие коренных подпадают и караимы, и крымчаки, проживающие на территории полуострова.

«Безусловно то, что к коренным отнесли и караим это хорошо, но абсолютно неприемлемо, чтобы на Украине совершено не придали статус русского народа», - добавил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Народам, считающимися коренными, теперь можно строить школы, преподавать на собственном языке и любым другим образом развивать собственную культурную идентичность. Политологи говорят, теперь русские по умолчанию признаются украинцами, которые не знают украинского или по каким-то причинам не хотят на нем говорить.

«Этот законопроект был создан с одной целью. Украинизировать русских на украинцев, заставить их забыть о своем происхождении, о своей принадлежности к великому русскому народу», - поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Одним из наиболее ярких сторонников украинского, как единственно правильного языка, является музыкант Олег Скрипка. В одном из интервью солист группы «Вопли Видоплясова» отказал в праве считаться украинцами тем, кто поет на другом языке.

«Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остается там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над i», - заявил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

В Одессе на украинский язык предлагают переписать гимн города, якобы старый нарушает закон о государственном языке. Мэр Одессы Геннадий Труханов категорически против. Для этого необходимо согласие двух третей депутатов. В Харькове суд отменил решение областного совета о предоставлении русскому статуса регионального. В руководстве региона уже заявили, что будут подавать апелляцию.

«Мы должны отстаивать мнение большинства харьковчан, их право разговаривать тем языком, на котором им удобно разговаривать. Сегодня в городе Харькове вы слышите русский язык повсюду», - сказал депутат Игорь Терехов.

На этом фоне Зеленский вносит в Раду еще один законопроект «Об основах национального сопротивления». Он предусматривает военную подготовку каждого из украинцев. Руководство этим президент берет на себя.