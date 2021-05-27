Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гид рассказал «Звезде» о происходящем в аэропорту Парижа после отмены рейсов в Москву

Светлана Головина
18:20 27.05.2021
По его словам, часть пассажиров Air France отправились в Россию бортом «Аэрофлота».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Рейс, осуществляемый французской авиакомпанией Air France, из Парижа в Москву, вновь отменен. Об этом сообщил «Звезде» с места гид-переводчик Дмитрий Мисуркин.

«Борт AF1154 не вылетел в Москву, зато вылетел борт "Аэрофлота". Часть пассажиров. Работники аэропорта отказались от комментариев», - сказал он.

На данный момент информацию подтвердили представители авиакомпании.

Изначально вылет был запланирован на 15.00 по московскому времени, но внезапно на табло аэропорта появилась надпись «Отменен».

Отмечается, что ранее Air France уже перенесла рейс из Парижа в Москву на 26 мая за якобы невозможностью выполнить полет в обход воздушного пространства Белоруссии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:50 В стране и мире
«Должен быть наказан»: в ЦОДД прокомментировали инцидент с Элджеем
17:30 Армия
Названа дата спуска на воду морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев»
17:11 Армия
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
15:41 Армия
Видео
Путин: завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112
14:37 Армия
Видео
Не сбрасывая скорости: кадры заездов на БМП на конкурсе «Суворовский натиск» под Челябинском
Популярное
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Врач рассказал, как уберечься от ожогов на шашлыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.