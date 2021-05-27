Гид рассказал «Звезде» о происходящем в аэропорту Парижа после отмены рейсов в Москву

Рейс, осуществляемый французской авиакомпанией Air France, из Парижа в Москву, вновь отменен. Об этом сообщил «Звезде» с места гид-переводчик Дмитрий Мисуркин.

«Борт AF1154 не вылетел в Москву, зато вылетел борт "Аэрофлота". Часть пассажиров. Работники аэропорта отказались от комментариев», - сказал он.

На данный момент информацию подтвердили представители авиакомпании.

Изначально вылет был запланирован на 15.00 по московскому времени, но внезапно на табло аэропорта появилась надпись «Отменен».

Отмечается, что ранее Air France уже перенесла рейс из Парижа в Москву на 26 мая за якобы невозможностью выполнить полет в обход воздушного пространства Белоруссии.