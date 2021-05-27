МО РФ выступило с инициативами по реализации послания президента

Министерство обороны России готово взять на себя строительство и реконструкцию детских садов, школ, санаторно-курортных и спортивных объектов, развивать транспортную инфраструктуру, участвовать в создании цифровых платформ для инвентаризации энергоресурсов и решать задачи по охране окружающей среды.

Об инициативах оборонного ведомства, которые касаются целого ряда сфер, включая социальную - сообщает агентство РИА Новости. Речь идет о реализации положений послания президента Федеральному собранию по повышению качества жизни россиян.

Минобороны также предлагает своих специалистов для изучения и защиты от вирусов. Кроме того, достижения целей послания по военно-патриотическому воспитанию граждан оборонное ведомство готово создать сеть культурно-досуговых центров молодежи. Все предложения уже поступили в правительство.