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МО РФ выступило с инициативами по реализации послания президента

Андрей Аркадьев
18:13 27.05.2021
Оборонное ведомство также предлагает своих специалистов для изучения и защиты от вирусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России готово взять на себя строительство и реконструкцию детских садов, школ, санаторно-курортных и спортивных объектов, развивать транспортную инфраструктуру, участвовать в создании цифровых платформ для инвентаризации энергоресурсов и решать задачи по охране окружающей среды.

Об инициативах оборонного ведомства, которые касаются целого ряда сфер, включая социальную - сообщает агентство РИА Новости. Речь идет о реализации положений послания президента Федеральному собранию по повышению качества жизни россиян.

Минобороны также предлагает своих специалистов для изучения и защиты от вирусов. Кроме того, достижения целей послания по военно-патриотическому воспитанию граждан оборонное ведомство готово создать сеть культурно-досуговых центров молодежи. Все предложения уже поступили в правительство.

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