Шойгу показал Путину макет Главного музея Вооруженных сил

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет Главного музея Вооруженных сил, который планируется построить в подмосковном парке «Патриот».

«Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги - все то, что у нас сегодня хранится. У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тысячи, разных стволов», - сказал глава оборонного ведомства.

По словам министра, в музее планируется разместить порядка 740 тысяч экспонатов, которые хранятся в разных запасниках. Шойгу попросил президента оказать поддержку проекту. Он отметил, что площадь музейного комплекса составит почти 150 квадратных метров.

Глава ведомства добавил, что в музее раз в полгода будут меняться экспонаты.