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Названа дата спуска на воду морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев»

Андрей Аркадьев
17:30 27.05.2021
Назначение морского транспорта вооружения: прием, хранение и транспортировка вооружений.
Названа дата спуска на воду морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев»
© Фото: Минобороны России
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Первого июня на судостроительном заводе  «Вымпел» в городе Рыбинск  состоится спуск на воду новейшего морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М.

Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия «Вымпел». О готовности спуска на воду судна Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В церемонии спуска на воду примут участие представители Главного командования ВМФ,  руководства предприятия «Вымпел»,   Правительства Ярославской области, администрации  Рыбинска. Планируется, что на  церемонию прибудет семья Геннадия Дмитриева.

Судно получило наименование в честь капитана 1 ранга Владимира Геннадьевича Дмитриева, который прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ.

В ходе торжественной церемонии традиционно будет отслужен чин освящения корабля православным священником. Крестная мать судна разобъет о стальной борт судна бутылку шампанского.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Министерства обороны РФ. Проектант – АО «КБ «Вымпел». Назначение морского транспорта вооружения: прием, хранение и транспортировка вооружений.

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