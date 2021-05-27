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Инфекциониста рассказал, как провести отпуск без болячек

Светлана Головина
17:20 27.05.2021
Врач советует не забывать об использовании масок в общественных местах, а также ответственно подходить к выбору продуктов и воды.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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В период отпуска важно не забывать, что пандемия коронавируса по-прежнему продолжается и пренебрегать мерами безопасности не стоит. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Инфекционист напомнил, что в общественных местах также следует использовать маски и социальную дистанцию, а также антисептики. Также он рекомендует пройти вакцинацию, поскольку она позволит обезопасить себя от инфекции намного лучше.

Помимо COVID-19 летний период характеризуется острыми кишечными инфекциями.

 «Летний период - это период острых кишечных инфекций различной этиологии. Об этом не стоит забывать и при употреблении различных продуктов быть предельно внимательными. Летом крайне необходимо качественное питание как в общественных столовых, так и дома. При приготовлении продуктов в домашних условиях должна быть проведена хорошая термическая обработка, соблюдены сроки хранения. При подозрении, что продукт некачественный, лучше воздержаться от него», - сказал Вознесенский.

Также специалист советует сознательно подходить к выбору источника водоснабжения.

Во время посещения пляжей и парков маски носить необязательно, поскольку лучше в это время дышать свежим воздухом.

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