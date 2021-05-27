Инфекциониста рассказал, как провести отпуск без болячек

В период отпуска важно не забывать, что пандемия коронавируса по-прежнему продолжается и пренебрегать мерами безопасности не стоит. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Инфекционист напомнил, что в общественных местах также следует использовать маски и социальную дистанцию, а также антисептики. Также он рекомендует пройти вакцинацию, поскольку она позволит обезопасить себя от инфекции намного лучше.

Помимо COVID-19 летний период характеризуется острыми кишечными инфекциями.

«Летний период - это период острых кишечных инфекций различной этиологии. Об этом не стоит забывать и при употреблении различных продуктов быть предельно внимательными. Летом крайне необходимо качественное питание как в общественных столовых, так и дома. При приготовлении продуктов в домашних условиях должна быть проведена хорошая термическая обработка, соблюдены сроки хранения. При подозрении, что продукт некачественный, лучше воздержаться от него», - сказал Вознесенский.

Также специалист советует сознательно подходить к выбору источника водоснабжения.

Во время посещения пляжей и парков маски носить необязательно, поскольку лучше в это время дышать свежим воздухом.