Лавров: надеюсь, что Франция и ФРГ не позволят Киеву увильнуть от минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы минских договоренностей не позволят Украине увильнуть от их выполнения.

«Я бы не путал сюжеты (ситуацию с самолетом в Белоруссии и урегулирование в Донбассе. - Прим. ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого», - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук ранее заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе.