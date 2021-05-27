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Горячая Вселенная: астрономеры узнали реальные градусы в космосе

Светлана Головина
16:27 27.05.2021
При исследовании ученые установили критерии, из-за которых ранее результаты были недостоверными.
Горячая Вселенная: астрономеры узнали реальные градусы в космосе
© Фото: Simone Brandt, imageBROKER, Globallookpress
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В ходе исследования Вселенной специалисты установили, что ее температура составляет около двух миллионов градусов по Цельсию, что намного выше предыдущих значений.

Обычно при работе ученые обращают внимание на четыре ключевых элемента: скорость расширения Вселенной, величина изменений плотности материи, изменения температуры и траектория первичного света.

Однако исследователи из Женевского университета полагают, что не следует фиксировать температуру первичного света и кривизну космоса, так как Земля находится в менее плотной части Вселенной. В связи с этим при сравнении происходят значительные расхождения порядка 10%.

Сделав расчеты без использования данных критериев, специалисты сделали вывод, что измерения были ошибочны, поскольку температура космического микроволнового фона несколько выше, чем локальная, пишет Еxpress со ссылкой на результаты работы.

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