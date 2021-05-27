Горячая Вселенная: астрономеры узнали реальные градусы в космосе

В ходе исследования Вселенной специалисты установили, что ее температура составляет около двух миллионов градусов по Цельсию, что намного выше предыдущих значений.

Обычно при работе ученые обращают внимание на четыре ключевых элемента: скорость расширения Вселенной, величина изменений плотности материи, изменения температуры и траектория первичного света.

Однако исследователи из Женевского университета полагают, что не следует фиксировать температуру первичного света и кривизну космоса, так как Земля находится в менее плотной части Вселенной. В связи с этим при сравнении происходят значительные расхождения порядка 10%.

Сделав расчеты без использования данных критериев, специалисты сделали вывод, что измерения были ошибочны, поскольку температура космического микроволнового фона несколько выше, чем локальная, пишет Еxpress со ссылкой на результаты работы.