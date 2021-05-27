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Ученые нашли рыб, выживших почти в кипящих морях

Светлана Головина
15:10 27.05.2021
Возраст обнаруженных окаменелостей - около 56 миллионов лет.
Ученые нашли рыб, выживших почти в кипящих морях
© Фото: The Paleocene-Eocene Thermal Maximum
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В пустыне Египта исследователи обнаружили окаменелости рыб возрастом 56 миллионов лет, которые свидетельствуют о том, что данный вид мог существовать в морях с температурой около 95 градусов по Фаренгейту. 

Окаменелости найдены в темно-серых сланцах. Они включают более 12 групп различных типов костистых рыб той эпохи, в том числе акантоморфов-перкоморфов, в которую входят судак и окунь.

 Кроме того, обнаружено более 60 экземпляров луна-рыб из рода мене, родственники которых есть сейчас в некоторых частях Индийского и Тихого океанов.

Специалисты подчеркнули, что во время палеоцен-эоценового теплового максимума (ПЭТМ)  были очень высокие глобальные температуры и выживание было очень затруднено.  

«Недавно обнаруженные окаменелости дают исследователям первое четкое представление о том, как костные рыбы выживали и процветали во время ПЭТМ, выделяя ряд родословных рыб», - говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Geology.

Имеющиеся записи показывают, что этот период мог быть значительным эпизодом эволюционной диверсификации среди ключевых групп современных рыб.

По предположениям ученых, рыбы могли уцелеть за счет того, что  прохладная вода поднялась из более глубокой части океана к северному побережью Африки. В другом случае, якобы они переместились в более прохладные части океана, чтобы избежать повышения температуры моря.

Также специалисты не исключают, что данный вид оказался более устойчивым к условиям ПЭТМ.

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