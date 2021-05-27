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Путин рассказал, какой должна быть Российская армия

Андрей Аркадьев
16:30 27.05.2021
Глава государства отметил, что Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская армия должна быть компактной и эффективной, для этого очень важно развивать военно-транспортную авиацию. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

«Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной», - отметил глава государства.

Он отметил, что с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124.

По словам Путина, завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов. Также возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в конце марта. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».

Проектирование самолета Ил-112В началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С.В. Ильюшина, ЭМЗ им. В.М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета.

В конце 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что «Ильюшин» ведет работы по снижению веса. Позже стало известно, что массу удалось снизить на тонну благодаря применению композиционных материалов, усовершенствованию систем и оборудования самолета.

В июне 2019 года на Воронежском авиазаводе началось производство третьего и четвертого Ил-112В.

Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях. Крейсерская скорость - 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой - 1 200 километров.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

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