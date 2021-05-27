Путин: анализ военных конфликтов показывает, какую растущую роль играет применение крылатых ракет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Президент также отметил, что сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Он уточнил, что по своим характеристикам они не только не уступают, но и часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.