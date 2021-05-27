Сигал готовится вступит в партию «Справедливая Россия»

Голливудский киноактер Стивен Сигал готовится вступить в партию «Справедливая Россия». 29 мая пройдет первое заседание палаты депутатов партии «Справедливая Россия - За правду».

Отдельным событием станет прием в члены объединенной Социалистической партии Стивена Сигала.

В рамках мероприятия будут предложены конкретные законопроекты в сфере образования, просвещения, экономики, экологии, культуры как регионального, так и федерального уровней.

Ранее актер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время визита в Каракас и вручил ему самурайский меч.