Армия Минобороны РФ предложило своих специалистов для изучения и защиты от вирусов Андрей Аркадьев Кроме того, оборонное ведомство намерено участвовать в развитии медицинской инфраструктуры. © Фото: Trnava University, Unsplash Читайте нас на: Научно-исследовательские организации Министерства обороны готовы участвовать в создании в России современной лабораторно-экспериментальной базы. Деятельность базы будет направлена на изучение вирусов и вирусных заболеваний, а также разработку способов защиты от них. Соответствующее предложение от оборонного ведомства поступило в кабинет министров, сообщает РИА Новости. Также Минобороны собирается развивать медицинскую, спортивную инфраструктуру и инфраструктуру санаторно-курортных учреждений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика