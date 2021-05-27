Минобороны РФ предложило своих специалистов для изучения и защиты от вирусов
Кроме того, оборонное ведомство намерено участвовать в развитии медицинской инфраструктуры.
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Научно-исследовательские организации Министерства обороны готовы участвовать в создании в России современной лабораторно-экспериментальной базы.
Деятельность базы будет направлена на изучение вирусов и вирусных заболеваний, а также разработку способов защиты от них. Соответствующее предложение от оборонного ведомства поступило в кабинет министров, сообщает РИА Новости.
Также Минобороны собирается развивать медицинскую, спортивную инфраструктуру и инфраструктуру санаторно-курортных учреждений.