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Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Андрей Аркадьев
17:11 27.05.2021
Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
© Фото: Минобороны России
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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В сообщении сказано, что 27 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к российской границе воздушная цель.

После разворота иностранного военного самолета от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.

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