Более 150 человек утонули при затоплении переполненного судна в Нигерии

Переполненная лодка, транспортировавшая людей в Нигерии, перевернулась, проплывая по реке Нигер. В результате случившегося 156 человек пропали без вести. Вероятнее всего, пропавшие с судна пассажиры утонули и их тела находятся под водой.

По сообщению члена Национального управления внутренних водных путей Юсуфа Бирмы, около 20 человек удалось спасти. Судно, на котором перевозили людей, было деревянным и очень старым. В переполненном состоянии оно продержалось лишь час пути.

Районная администрация посчитала причиной трагедии перегрузку лодки. Об этом пишет AFP. По нормам безопасности на борту судна должны были находиться не более 80 человек.