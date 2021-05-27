Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

Французский футболист и тренер Зинедин Зидан покинул пост главного тренера испанского «Реал Мадрида». Об этом сообщается на сайте клуба.

Известно, что ранее тренер уже покидал «Реал» в 2018 году после победы в Лиге чемпионов. Однако уже в марте следующего года он снова стал тренировать мадридскую команду.

Под руководством Зидана «Реал» три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Самого же Зидана по итогам 2017 года признали лучшим тренером по версии ФИФА и авторитетного французского журнала France Football.

Имя нового тренера команды пока не афишируется.