Мишустин: в России введут штраф за незаконный сбор персональных данных при покупках в магазинах

Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях в России, благодаря которым будет введен штраф за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров или услуг. Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, данная инициатива была разработана по поручению президента РФ.

«Под разными предлогами у граждан собирают: номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы», - отметил Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что покупателей в России сегодня зачастую принуждают указывать избыточную информацию о своих персональных данных при покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно.

Так, если в случае с приобретением авиа или железнодорожных билетов данные о фамилии и имени с паспортными данными действительно необходимы, то в случае с приобретением билетов на массовые мероприятия - концерты или спектакли - таких требований просто не существует.