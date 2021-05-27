В Египте найдены окаменелости выжившей в кипящем море рыбы, возрастом 56 миллионов лет

Археологи обнаружили древнюю окаменелость рыбы в Восточной пустыне Египта. Находке, на которой четко виден отпечаток скелета лунной рыбы, по словам ученых, насчитывается более 56 миллионов лет.

Уникальность окаменелости еще и в том, что, как установили специалисты, данной морской обитательнице удалось выжить в очень горячем море, температура которого составляла около 95 градусов по Фаренгейту - то есть 35 градусов по Цельсию.

Как пишет Daily Mail, cовременницы данного вида рыб все еще обитают в Тихом океане. Палеонтологи находке очень обрадовались, поскольку она поможет установить, как удавалось выживать обитателям океана в эпоху палеоцен-эоценового термического максимума. Это важное геологическое событие, которое произошло примерно 55 миллионов лет назад на границе палеоцена и эоцена, которое выразилось в резком потеплении климата, значительном изменении состава атмосферы и вымирании некоторых видов морских обитательниц.

Египетский палеонтолог Санаа Эль-Сайед сообщил, что теперь их специалисты хотят сравнить вид и внутреннее строение древней лунной рыбы с ее современными потомками и проанализировать, какие изменения вынужденно произошли в их организмах, чтобы приспособиться и выжить в экстремальных условиях потепления на планете и эволюционировать в новую популяцию.