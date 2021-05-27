Операция против боевиков: военнослужащие уничтожили «террористов», захвативших железнодорожный состав в Подмосковье

Операцию против боевиков, захвативших железнодорожный эшелон с оружием, отработали в Подмосковье. В учебных сборах участвуют подразделения антитеррора Вооруженных сил.

При нападении военнослужащие действуют по инструкции: ведут ответный огонь из-под вагонов. Другая группа обходит противника с тыла. Выполняли бойцы и другие задачи.

Главная задача - перемещение личного состава под прикрытием огня БТР. На тренировке были установлены специальные заграждения, имитирующие городскую застройку. Вести бой в таких условиях крайне сложно, поскольку это не поле, и пространства для маневров мало.