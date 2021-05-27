К торговому центру в Перми вышло стадо лосей

Около пермского торгового центра камеры видеонаблюдения записали стадо лосей, вышедших в город.

На кадрах видно, как более 10 лосей выходят из леса и настороженно прогуливаются по газонам торгового центра, после чего подходят ближе к проезжей части. Спустя некоторое время, видимо испугавшись звука автомобилей, лоси резко побежали обратно в лес.

Этот случай считается редким, поскольку лоси, как правило, живут по одиночке или же парами в брачный период. Иногда в группы могут собраться молодые особи.