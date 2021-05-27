Военные медики ЦВО одержали победу во всеармейском конкурсе «Военно-полевой госпиталь»

Военные медики приняли участие во всеармейском этапе соревнований «Военно-полевой госпиталь», проводящимся впервые. На этапах состязаний командам необходимо было быстро и безошибочно собрать пневмо-каркасную палатку и организовать внутри мобильный госпиталь с помещениями для сортировки раненых, перевязочной, аптекой и операционной.

Важным этапом соревнований было оказание медицинской помощи с использованием симуляционного оборудования - проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

Первое место по итогам двух этапов заняла сборная команда медиков Центрального военного округа, набрав 1093 балла. Второе место у команды Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (909 баллов), третье - у команды Восточного военного округа (759 баллов).

Кубок и золотые медали руководителю команды-победителя вручил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев. На церемонии награждения также присутствовал начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.