Защита сапера и системы для поиска мин: в Подмосковье на конференции по разминированию показали новейшую технику

Инновационные средства защиты сапера и новейшую технику для поиска боеприпасов представили сегодня в подмосковном парке «Патриот». Там проходит Международная конференция по разминированию.

Гостям показали системы, которые позволяют искать и обезвреживать мины в том числе под водой. В рамках динамического показа можно было увидеть применение мобильного робототехнического комплекса «Уран-6», работу саперных групп и собак, обученных для поиска взрывчатки.

В конференции принимают участие 26 стран и шесть международных организаций.