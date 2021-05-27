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Защита сапера и системы для поиска мин: в Подмосковье на конференции по разминированию показали новейшую технику

Андрей Аркадьев
13:21 27.05.2021
В рамках динамического показа можно было увидеть применение мобильного робототехнического комплекса «Уран-6».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инновационные средства защиты сапера и новейшую технику для поиска боеприпасов представили сегодня в подмосковном парке «Патриот». Там проходит Международная конференция по разминированию.

Гостям показали системы, которые позволяют искать и обезвреживать мины в том числе под водой. В рамках динамического показа можно было увидеть применение мобильного робототехнического комплекса «Уран-6», работу саперных групп и собак, обученных для поиска взрывчатки.

В конференции принимают участие 26 стран и шесть международных организаций.

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