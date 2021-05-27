В стране и мире Затопленные улицы: на ХМАО обрушились сильнейшие ливни Алена Миронова В ХМАО из-за сильнейшего дождя затопило улицы городов и жилые дома. © Видео: Это Юганск, детка Нефтеюганск, ВКонтакте © Фото: Это Юганск, детка Нефтеюганск, ВКонтакте Читайте нас на: Сильнейшие ливни обрушились на ХМАО. За один день в Ханты-Мансийске выпала месячная норма осадков. В результате затопленными оказались 12 улиц и более 20 жилых домов. Жители городов автономного округа активно делятся в Сети фотографиями затопленных улиц. В настоящий момент последствиями стихии занимаются коммунальщики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика