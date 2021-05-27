На Ставрополье предотвратили теракты, которые готовили сторонники ИГ* в преддверии майских праздников
© Фото: ФСБ РФ
*ИГ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
|
На Ставрополье предотвратили теракты, которые готовили сторонники ИГ* в преддверии майских праздников
© Фото: ФСБ РФ
*ИГ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
В ДPУГИХ CMИ
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