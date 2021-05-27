Отголоски войны: в Крыму нашли и уничтожили десятки снарядов времен Великой Отечественной

В Крыму уничтожили четыре десятка снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Керченской крепости.

Две самые крупные фугасные авиабомбы весили по тысяче килограммов, еще десяток - по полтонны. Боеприпасы погрузили на спецтранспорт и вывезли на полигон, где закопали в землю и подорвали с безопасного расстояния.

Разминирование Керченской крепости ведут с 2016 года, но раньше сотрудники спецотряда углублялись в грунт лишь на полметра, а теперь начали просматривать слой толщиной в пять метров - и обнаружили склады советских авиационных бомб.