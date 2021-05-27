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Минуты на штурм: подразделения антитеррора обезвредили «диверсантов», захвативших здание под Хабаровском

Андрей Аркадьев
10:41 27.05.2021
Бой начался еще на подходе к строению, в котором находился противник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обезвредить диверсантов за пять минут смогли бойцы подразделения антитеррора на учениях в Хабаровском крае. По легенде, неизвестные в масках нападают на здание военного гарнизона, чтобы завладеть оружием.

По сигналу тревоги на место приезжает группа антитеррора. Военнослужащие быстро берут объект в кольцо и, оценив обстановку, идут на штурм.

Для дезориентации врага бросают дымовую шашку. Под прикрытием БТР бойцы заходят в здание, а затем зачищают его этаж за этажом.

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