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В Красноярске продавщица выскользнула из рук грабителя с ножом

Алена Миронова
10:34 27.05.2021
Грабитель с ножом напал на продавщицу в продуктовом магазине в Красноярске.
© Видео: МУ МВД России «Красноярское» © Фото: МВД РФ
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В Красноярске продавщица магазина смогла сбежать от грабителя с ножом, проникшего за прилавок.

Мужчина пришел в магазин и сделал вид, что выбирает товар для покупки. В один момент он, будучи с ножом в руках, проник за прилавок. Однако продавщица не растерялась - она смогла вырваться, после чего позвонила в полицию. Подозреваемому досталось всего 715 рублей из кассы. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, проверили записи с камер видеонаблюдения, а также опросили возможных очевидцев, после чего установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Красноярска. Отмечается, что ранее он уже был неоднократно судим. В отношении мужчины завели уголовное дело. Санкция части 2 статьи 162 Уголовного кодекса России предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

На время следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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