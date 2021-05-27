Испанский «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и впервые стал чемпионом Лиги Европы
Футбольный клуб из Испании «Вильярреал» впервые завоевал кубок Лиги Европы.
© Фото: Piotr Kucza Keystone Press Agency Globallookpress
Испанский футбольный клуб «Вильярреал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и впервые стал победителем Лиги Европы.
Матч состоялся в Гданьске. После основного и дополнительного времени счет составлял 1:1 - голы оформили «испанец» Жерар Морено и «англичанин» Эдинсон Кавани.
По окончании времени прошла серия пенальти, которая завершилась со счетом 11:10. Победный гол забил вратарь «Вильяреала» Херонимо Рульи.