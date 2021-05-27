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В Австралии впервые за три тысячелетия родились тасманийские дьяволы

Анна Берестовая
00:19 27.05.2021
Семь детенышей вымирающих тасманийских дьяволов родились в Австралии.
В Австралии впервые за три тысячелетия родились тасманийские дьяволы
© Фото: pixabay.com
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В Австралии на материковой части страны впервые за три тысячелетия родились детеныши тасманийских дьяволов. Редчайшее событие произошло в заповеднике Баррингтон в Новом Южном Уэльсе.

По имеющейся информации, самка тасманийского дьявола дала жизнь семи детенышам, которые сейчас еще являются такими же крошечными, как ядро арахиса. Обычно у этих животных появляется сразу 20-40 детенышей, из которых удается выжить лишь нескольким, так как в сумке лишь четыре соска для прокорма.

Об этом пишет CNN со ссылкой на организацию Aussie Ark, которая в 2020 году вернула в материковую Австралию 26 особей исчезающих животных. Президент организации Тим Фолкнер выразил надежду, что рождение «дьяволят» может стать счастливым знаком для будущего вида.

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