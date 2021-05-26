В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву

Клавдии Соловьевой с ее красотой быть бы советской актрисой, но женщина избрала путь науки: прошла школу Сергея Королева, создавала первый советский спутник и даже участвовала в первом полете человека в космос. В свои 85 лет она и сейчас занимает пост главного конструктора в научно-производственной компании.

Сейчас в это верится с трудом, но свой путь в космос Клавдия Соловьева начинала на спор: в школе обожала химию и даже сдала за сестру вступительный экзамен в техникум. И уже в тот же самый вечер за семейным ужином решалась и ее судьба: в Московский авиационный институт был большой конкурс, но девушка этого не испугалась.

Клавдия блестяще сдала все экзамены, на факультете приборостроения и автоматики ее очень ценили. Сразу после учебы она попала в знаменитую школу Сергея Королева - трудилась в Особом конструкторском бюро №1 под его началом. Все предварительные испытания первого в мире космического аппарата, поднявшего человека на околоземную орбиту, проходили под личным контролем Клавдии Кузьминичны.

«Мы занимались проверкой работы всех систем во всех режимах работы космического аппарата. Все отдельная аппаратура автономно проверялась в цехе», - вспоминает она.

Двенадцатого апреля 1961 года в ее КБ насчет работы космического корабля никто не переживал, настолько сотрудники были во всем уверены. Но волновались за космонавта Юрия Гагарина, который первым делом по возвращении отправился не в Кремль, а к инженерам и техникам. Его визит в бюро был таким неожиданным, что трибуну сколотили в спешке из первых попавшихся досок.

Инициативная, настойчивая, упорная в работе - так о Соловьевой отзываются коллеги; вспоминают, что конструктор никогда никому поблажек не давала и была очень требовательной, причем не только в отношении конструкторов, но и в отношении военных офицеров.

Инициативу Клавдия Кузьминична проявляет и сейчас: разработок - уйма, но не хватает молодых кадров. Женщина лично набирает команду из самых толковых выпускников ведущих инженерных вузов. Их она учит видеть суть задачи: что и зачем делается, зачем нужны те или иные знания; рассказывает про космические аппараты, про проектирование комплексов планирования.

В свои 85 лет о том, чтобы уйти на пенсию, Клавдия Кузьминична не думает, продолжает мечтать о космосе. То, что сейчас нужно государству, на ее взгляд - спутники дистанционного зондирования земли, информацию с которых можно получать круглосуточно и в реальном времени. Контролировать таким образом российские границы, особенно Северный морской путь, предупреждать наводнения и лесные пожары. И для всего этого у нее давно есть разработки.