Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Министры обороны России и Армении затронули вопросы, представляющие для обеих стран взаимный интерес.
© Фото: Ministry of Defence of the Russi, Twitter.com, Globallookpress
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Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Министры обороны России и Армении затронули вопросы, представляющие для обеих стран взаимный интерес.
© Фото: Ministry of Defence of the Russi, Twitter.com, Globallookpress
В ДPУГИХ CMИ
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