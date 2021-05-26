Замминистра обороны Картаполов посетил штаб ВВО в Хабаровске

В Хабаровске с рабочим визитом побывал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. Генерал-полковник посетил штаб Военного Восточного округа, где провел совещание с высшим командным составом, а также проверил, как идет реконструкция Дома офицеров.

По словам инженеров-строителей, все масштабные работы на объекте уже завершены. Реставраторы по фотографиям воссоздали изначальный вид здания XIX века и восстановили десятки декоративных элементов: колонн, лестничных маршей, большой потолочной «розетки».

В обновленном здании будет работать несколько концертных залов, военно-патриотические клубы и детские секции. Обновленный Дом офицеров сможет принять первых посетителей уже этим летом. В ходе визита замминистра посетил также и Военно-исторический музей, где осмотрел выставочные залы и экспонаты времен Великой Отечественной войны.