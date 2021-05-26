Армия Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» отразил нападение противника с воздуха с помощью зенитных ракетных комплексов «Кинжал» Алена Миронова Одним из заданий в ходе маневров стал поиск подводной лодки условного противника - эту роль выполнил подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Баренцевом море тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» отразил нападение противника с воздуха с помощью зенитных ракетных комплексов «Кинжал». Огнем артиллерии надводные цели уничтожили идущие бок-о-бок с флагманом Северного флота малые противолодочные и ракетные корабли. Еще одним заданием в ходе маневров стал поиск подводной лодки условного противника - эту роль выполнил подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск». С помощью опускаемой гидроакустической станции неприятеля успешно обнаружил экипаж противолодочного вертолета Ка-27ПЛ. В учениях приняли участие десять боевых кораблей, самолеты Ил-38, а также противолодочная авиация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика