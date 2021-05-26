В Китае при взрыве в офисном здании погибли два человека и пятеро пострадали

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в 07.49 по местному времени (в 02.49 по Москве) произошел взрыв в офисном здании компании «Хуашэн», расположенном в городского округе Муданьцзян.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, в результате по меньшей мере два человека погибли, еще пятеро - пострадали.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели, пожарные и машины скорой помощи. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.