Дали мастер-класс: лучшие артиллеристы ВС РФ продемонстрировали свои навыки на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Природа решила усложнить условия для участников первого этапа конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» - «Индивидуальная гонка расчетов», который проходил на полигоне в Саратовской области. В день соревнований военным пришлось преодолевать полосу препятствий при сильном ветре и проливном дожде.

Безусловное лидерство установили минометчики 631-го учебного центра, возглавляемого старшим сержантом Владимиром Пяхиным. Военнослужащие учебного центра поразили все цели и преодолели препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат гонок - 11 минут 03 секунды. Второе и третье место заняли, соответственно, - минометные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и Воздушно-десантных войск.

В ходе этапа соревнований, несмотря на ненастную погоду, водители продемонстрировали вождение машин УРАЛ-43206 по различным препятствиям (колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, змейка), а номера расчетов посоревновались в корректировке огня и поражении целей из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Соревнования, в которых принимают участие около 200 лучших артиллеристов Вооруженных Сил России, завершатся 29 мая 2021 года.