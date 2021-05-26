Мясников раскрыл смертельную опасность колбасных изделий

Употребление в пищу колбасных изделий очень опасно для здоровья. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт отметил, что нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака.

«Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам», — обратил внимание Мясников.

Врач также считает, что реклама колбасных изделий должна быть под запретом на уровне с рекламой табака.

«Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться», — пояснил Мясников.

Более того, врач подчеркнул, что употребление в пищу большого количества колбасы может негативно сказаться на мужском здоровье.

Ранее доктор Мясников предупредил о вреде «полезных» продуктов. Из-за большого количества сахара в составе у врача отрицательное отношение к гематогену, апельсиновому соку и манке.