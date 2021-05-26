В России могут появиться эталонные тарифы на теплоснабжение
ФАС выступила с инициативой о введении в России эталонных тарифов на тепло.
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ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виталий Королев.
«Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — передает газета «Известия» слова Королева.
Отмечается, что проект постановления может быть опубликован уже в июне. При этом мера будет вводится шаг за шагом: пилоты в нескольких регионах могут быть запущены с начала июля 2022 года.
В ведомстве подчеркнули, что предложенная мера может помочь предотвратить рост тарифов на теплоснабжение.