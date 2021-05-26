В России могут появиться эталонные тарифы на теплоснабжение

ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виталий Королев.

«Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — передает газета «Известия» слова Королева.

Отмечается, что проект постановления может быть опубликован уже в июне. При этом мера будет вводится шаг за шагом: пилоты в нескольких регионах могут быть запущены с начала июля 2022 года.

В ведомстве подчеркнули, что предложенная мера может помочь предотвратить рост тарифов на теплоснабжение.